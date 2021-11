Stadt stellt Haushaltsentwurf vor

Die Stadt Landau hat am Montag ihren Haushaltsentwurf für das kommende Jahr öffentlich vorgestellt. Demnach rechnet die Stadt für 2022 mit einem Minus von rund 3,7 Millionen Euro. Die Stadtverwaltung geht davon aus, dass im nächsten Jahr die Steuereinnahmen wieder leicht steigen werden. Sorgenkind aber bleibt die Gewerbesteuer. Die für die Stadt wichtige Einnahmequelle liege wahrscheinlich weiterhin unter dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. Um mehr Geld in die Kasse zu bekommen, plant die Verwaltung, Steuern anzuheben. Die Gewerbesteuer und eine Grundsteuer sollen steigen. Die Stadt Landau will im nächsten Jahr rund 50 Millionen Euro investieren. Zum Beispiel soll Bauland erschlossen werden, Schulen sollen saniert und Radwege ausgebaut werden. Der Haushaltsentwurf wird als nächstes in den Fraktionen des Stadtrats und den Gremien der Stadt beraten.