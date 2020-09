Die Stadt Landau will 300.000 Euro für den Kauf von Tablet-Computern ausgeben. Mit einer besseren Ausstattung von Schülerinnen und Schülern beschäftigt sich am Dienstag unter anderem der Hauptausschuss der Stadt. Etwa 1000 Schülerinnen und Schüler in Landau sollen einen Tablet-Computer bekommen. Die Verteilung übernehmen die einzelnen Schulen. Das Geld kommt aus einem Programm des Bundes. Damit sollen sozial benachteiligte Kinder beim Lernen von Zuhause aus unterstützt werden - zum Beispiel, wenn der Unterricht in der Schule wegen eines Coronafalls nicht möglich ist.