Die Stadt Germersheim zieht eine erste positive Bilanz beim Einsatz von Spucktests in ihren Kitas. Seit Ende der vergangenen Woche werden dort Kinder so freiwillig auf Corona getestet. Bürgermeister Marcus Schaile sagte dem SWR, dass es vor der Einführung der Spucktests viele Diskussionen in den Kitas gegeben habe. Mittlerweile erhalte er aber fast ausschließlich positive Rückmeldungen der Eltern auf die freiwillige Testmöglichkeit. Wie viele Kita-Kinder bisher getestet wurden, konnte Schaile nicht sagen. Die Spucktests werden vor Ort in den Kindertagesstätten unter Aufsicht der Erzieherinnen durchgeführt. Die Stadt Germersheim hat dafür 10.000 Tests bei einem deutschen Großhändler bestellt. Nach Angaben des Bürgermeisters belaufen sich die Kosten für die Anschaffung auf rund 8.000 Euro. Die Spucktests wurden auf alle sechs städtischen Kitas verteilt. Rund 450 Kinder werden dort betreut.