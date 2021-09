Baubehörde drängt zur Eile beim Historischen Museum

per Mail teilen

Die Stadt Speyer fordert als Bauaufsichtsbehörde die sofortige Sanierung des beschädigten Erweiterungsbaus im Historischen Museum der Pfalz. Ein Wassereinbruch beim letzten Starkregen habe schwere Schäden an der Elektrik des Baus verursacht. Bei einer Besichtigung der Schäden habe sich gezeigt, dass die bereits seit Jahren bestehenden Mängel am Dach des Erweiterungsbaus jetzt dringend behoben werden müssten. Auch zum Schutz der Mitarbeiter des Museums. Der Bezirksverband Pfalz als Eigentümer des Museums verhandelt bereits seit Jahren mit dem Land über Zuschüsse für die Sanierung. Nach Angaben des Bezirksverbandes verlangt das Land jetzt überraschend einen Architektenwettbewerb mit europaweiter Ausschreibung und einen hauptamtlichen Baubetreuer für die Dauer von sechs Jahren. Die Baubehörde in Speyer hat angekündigt, das Gebäude ganz oder teilweise zu schließen, wenn die Sanierung nicht sofort beginnt.