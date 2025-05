Im September startet die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in die neue Spielzeit: mit rund 90 eigenen Veranstaltungen und 70 Gastkonzerten. Intendant Fehlmann verabschiedet sich aus Ludwigshafen.

"Wir gehen aus einer sehr erfolgreichen Saison heraus", erklärte Intendant Beat Fehlmann am Dienstagvormittag stolz bei seiner letzten Programm-Vorstellung für die kommende Spielzeit. Und die neue Saison biete gleich zum Auftakt beim Festival Modern Times mit Richard Strauss "Rosenkavalier" und "Herzog Blaubarts Burg" von Bela Bartók tolle Höhepunkte.

Die Konzert-Abo-Reihe der Staatsphilharmonie sei inzwischen so gefragt, dass in der kommenden Spielzeit noch zusätzlich eine neue 'Abo-Reihe-LU' angeboten werde, so der Intendant. Die Auslastung der Abo-Reihe liege bei durchschnittlich 99 Prozent. Seit Beginn der Zusammenarbeit mit Chefdirigent Michael Francis hätten sich die Abonnements um fast 85 Prozent gesteigert.

Die Deutsche Staatsphilharmonie bei der Probe in Ludwigshafen. SWR

Intendant: Abschied aus Ludwigshafen im September

Intendant Beat Fehlmann sagte, die Zusammenarbeit mit dem Chefdirigenten der Staatsphilharmonie, Michael Francis, sei "die absolut glücklichste Konstellation in seinem Leben" gewesen. Der Abschied aus Ludwigshafen falle ihm alles andere als leicht. "Ich war sehr gerne hier", sagte Intendant Fehlmann. Und dennoch freue er sich auf den Neuanfang im September als Leiter der Musikakademie in Liechtenstein.

Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz: Intendant Beat Fehlmann (links) und Chefdirigent Michael Francis (derzeit in Florida). SWR

Chefdirigent Michael Francis derzeit in den USA

Chefdirigent Michael Francis war bei der Programm-Vorstellung in Ludwigshafen über Video aus Florida zugeschaltet. In der neuen Spielzeit dirigiert Francis 25 Konzerte - unter anderem auch in einer neuen Abo-Reihe in Ludwigshafen.

Gast in der Spielzeit 25-26: Violinist Julian Rachlin

Zudem: Der international renommierte Musiker Julian Rachlin wird in der nächsten Spielzeit als "Artistic Partner" in das Orchester mit eingebunden. Nach Angaben der Deutschen Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wird der österreichische Violinist als Solist und Dirigent an insgesamt 15 Konzerten mitwirken.