Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz aus Ludwigshafen verteilt auf Wochenmärkten Gratis-Konzert-Tickets auf Rezept. Nach dem Motto „Musik tut gut“ will die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz Konzertkarten für den Saisonauftakt im Oktober unter die Leute bringen. Nach Angaben einer Sprecherin werden vom Intendanten unterschriebene Rezepte für das neue Medikament namens „DUROMOLL Klangkomplex“ ausgegeben, mit Nebenwirkungen wie einem langanhaltenden Hochgefühl. Mit diesem Rezept könnten sich Musikfreunde dann das Ticket für das erste Abonnement-Konzert im Oktober in Ludwigshafen oder Mannheim sichern. Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz wolle mit dieser Aktion neue Abonnenten gewinnen, sagte die Sprecherin. Die Wochenmarkt-Tour werde bis Ende August in der Vorderpfalz und in Mannheim fortgeführt.