Ludwigshafen: Staatsphilharmonie stellt neue Konzertsaison vor

Lauter, bunter und vielfältiger: So will sich die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz mit Sitz in Ludwigshafen in der neuen Spielzeit präsentieren. Nach zwei Jahren mit Einschränkungen durch Corona hofft Intendant Beat Fehlmann wieder auf volle Konzertsäle.

138 Konzerte an mehr als 30 Spielstätten sind in der Saison 2022/2023 geplant. Darunter auch 21 Projekte unter der Leitung von Chefdirigent Michael Francis. Den Auftakt bildet traditionell das Festival "Modern Times" Anfang September in Mannheim und Ludwigshafen.

Die Staatsphilharmonie hofft nach zwei Jahren Pandemie in der neuen Saison auf volle Konzertsäale. SWR

Das Festival widmet sich in diesem Jahr Werken aus der Gründungszeit des Orchesters vor über 100 Jahren. Nach zwei Jahren coronabedingter Pause bietet im September wieder der "Tag der offenen Tür" einen Blick hinter die Kulissen. Neben etablierten Veranstaltungen wie dem Musikfest Speyer, das Ende Juni den Saison-Abschluss bildet, soll es auch weiterhin viele digitale Angebote im Internet geben. In denen erhalten beispielsweise Schulklassen virtuell Live-Einblicke in die Orchesterproben.

"Ich hoffe, dass möglichst viel so stattfinden kann, wie wir es geplant haben. Momentan haben wir wegen der hohen Infektionszahlen noch viele personelle Ausfälle."

Das Orchester-Quartett soll Kulturbegeisterten die Orchester-Mitglieder näher vorstellen. SWR

Orchestermitglieder auf Kartenspiel verewigt

Passend zum Motto der neuen Spielzeit "Wir spielen weiter. Spielen Sie mit!" hat sich die Staatsphilharmonie etwas ganz Besonderes ausgedacht: Ein Orchester-Kartenspiel für Zuhause. Auf jeder Karte des Quartetts ist ein Orchestermitglied mit Foto und persönlichen Angaben abgebildet.

Eine Kategorie lautet: Superkraft. Die konnte jeder der Musikerinnen und Musiker selbst angeben. So steht bei Intendant Beat Fehlmann die Zahl 8.100: So viele Minuten Livemusik der Staatsphilharmonie hört er pro Saison.

Bei Chefdirigent Michael Francis ist die Superkraft 1,3 vermerkt: Denn er lebt in einem Bundesstaat mit 1,3 Millionen Alligatoren - Francis lebt in Florida. Kontrabassist Joachim Stever hat die Superkraft 12: So viele Knoblauchzehen isst er jeden Tag. Und Violinistin Yi-Qiong Pan kann 32.400 Sekunden am Stück schlafen.