Konzert vor Spaceshuttle im Technikmuseum Speyer

Die Deutsche Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz hat am Donnerstag im Technik-Museum in Speyer ein Konzert in der Raumfahrthalle gespielt. Bei Arte Concert ist es zur Nachschau.

Direkt vor der russischen Raumfähre Buran hat das Konzert stattgefunden. In Zusammenarbeit mit dem SWR wurde das Konzert am donnerstag live im Internet bei Arte übertragen. Bei Arte Concert kann es nachgeschaut werden. Anlass für das Konzert in besonderer Kulisse warn die Jubiläen der beiden Technikmuseen Sinsheim (40 Jahre) und Speyer. Das Technikmuseum Speyer feierte dieses Jahr im April 30-jähriges Bestehen. Große Feierlichkeiten mussten Coronabedingt aber entfallen und Besucher dürfen aktuell auch nicht kommen. Video herunterladen (5,5 MB | MP4) Staatsphilharmonie spielt kreative Corona-Konzerte Auch die Deutsche Staatsphilharmonie aus Ludwigshafen ist wegen der Corona-Pandemie eingeschränkt und kann kaum Konzerte spielen. Daher müsse das Orchester immer wieder kreativ sein und alternative Auftritte planen, zum Beispiel im April ein Konzert mit einer 360-Grad-Roboterkamera live nach Südkorea übertragen. Video herunterladen (5,6 MB | MP4)