Mit Internet- Angeboten arbeitet die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen nach eigenen Angaben trotz des Lockdowns erfolgreich weiter. Heute Abend können Klassik Interessierte eine Mozart- Sinfonie im Internet abrufen. Das Konzert findet ohne Publikum in der Kaiserslauterer Fruchthalle statt. Für Proben und Internet Konzerte hat die Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz ein strenges, vom Gesundheitsamt abgesegnetes Hygienekonzept, das unter anderem Schnelltests und eine FFP2-Maskenpflicht vorsieht. Die Internetkonzerte sind laut einer Sprecherin sehr beliebt: Allein mit den Weihnachts- und Neujahrskonzerte habe man über 750.000 Menschen erreicht. Zudem unterstütze man Schulen beim digitalen Musikunterricht. Für das Ende des Lock Down habe man fertige Auftrittskonzepte ausgearbeitet - vom Sofa Konzert für vier Leute bis zum großen Auftritt im Ludwigshafener Pfalzbau sei alles vorgeplant.