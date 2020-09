Der Bundesgerichtshof hatte das Frankenthaler Urteil scharf kritisiert. Die Rolle der Frau bei den Morden an zwei Geschäftsmännern müsse neu bewertet werden. Diese hatte als Lockvogel die Opfer in eine Falle gelockt. Das Landgericht hatte ihr dadurch eine deutlich gewichtigere Rolle in dem Tatkomplex zugeschrieben, so Staatsanwalt Kai Ankenbrand: