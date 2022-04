per Mail teilen

Frankreich senkt die Benzinpreise und das sorgt womöglich für einen Tankboom aus der Südpfalz: Verbraucherschützer rechnen damit, dass viele Autofahrer jetzt zum Tanken über die Grenze fahren.

Wer achtsam fährt, kann an der Zapfsäule bares Geld sparen. SWR

Die französische Regierung hat die Benzinpreise zum 1. April deutlich gesenkt. Wegen der hohen Kraftstoffkosten infolge des Ukraine-Kriegs hat die französische Regierung die Mehrwertsteuer für Diesel, Benzin und andere Kraftstoffe gesenkt. Laut Experten des Zentrums für Europäischen Verbraucherschutz macht das pro Liter Sprit 18 Cent aus. Da Tanken in Frankreich schon vorher günstiger war als in Deutschland, können Deutsche dort zeitweise jetzt bis zu 20 oder 30 Cent pro Liter Kraftstoff sparen. Am 1. April lagen die Unterschiede zwischen Ludwigshafen und Wissembourg im Elsass allerdings bei 6 Cent.

An den Tankstellen im Elsass sei mit einem Andrang deutscher Autofahrer aus der Grenzregion zu rechnen, sagte ein Verbraucherschützer auf SWR-Anfrage.

Autofahrer aus Deutschland müssten beachten, dass es in Frankreich viele Selbstbedienungstankstellen und Tankautomaten gibt. An diesen kann man nur mit einer internationalen Kreditkarte (mit Chip und PIN-Nummer) bezahlen.

Tipps vom ADAC



Der ADAC in Neustadt weist allerdings darauf hin, dass sich Tanken in Frankreich nur bei kurzen Anfahrtswegen lohnt. Denn bei längeren Strecken müssten neben den Spritkosten auch die Kosten für den Verschleiß des Pkw einberechnet werden. Die gesenkte Mehrwertsteuer auf Sprit in Frankreich soll mindestens bis Ende Juli gelten.