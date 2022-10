Spritmangel im Frankreich: Elsässer tanken wieder mehr in der Südpfalz

Wie mehrere Tankstellen in der Südpfalz berichten, haben sie wieder deutlich mehr Kunden aus dem Elsass als in den vergangenen Wochen - obwohl Benzin in Frenkreich billiger ist.

Grund ist der Kraftstoffmangel an französischen Tankstellen, weil an mehreren großen Raffinerien gestreikt wird. Seit dieser Woche tanken deshalb viel mehr Elsässer als vor den Streiks in Frankreich bei ihnen, berichteten Tankstellen aus Wörth, Kandel (beides Kreis Germersheim) und Landau dem SWR. Und das, obwohl die Spritpreise in Frankreich deutlich niedriger sind.

Benzin kostet in Frankreich viel weniger, aber....

In den vergangenen Wochen hätten kaum noch Elsässer bei ihm getankt, weil Benzin und Diesel in Frankreich ja noch von der Regierung mit 30 Cent pro Liter bezuschusst werden und deshalb viel weniger kosten als in Deutschland, berichtet ein Tankenstellenpächter aus Wörth. Hinzu komme, dass "Total" als einer der großen Mineralölkonzerne nochmals 20 Cent Preisnachlass obendrauf gelegt hatte.

Vor dem Preisnachlass in Frankreich, seien etwa die Hälfte seiner Kunden Elsässer gewesen, so der Wörther Pächter. Danach kam fast keiner mehr. Aber jetzt, wo es an den Tankstellen im Elsass kaum noch Kraftstoff gebe, da ziehe die Nachfrage wieder an.

Diesel bei Elsässern besonders gefragt

Vor allem Diesel sei bei den elsässischen Grenzgängern und Berufspendlern gefragt, so der Tankstellenpächter weiter. Ein Pächter aus Bad Bergzabern sagte dem SWR,, vergangene Woche, als die Streiks bei den französischen Raffinerien angekündigt worden waren, hätten viele Elsässer bei ihm ihre Kanister mit Diesel befüllt. Neuerdings bekomme er auch Anrufe aus dem Elsass mit der Frage, ob es an# seiner Tankstelle noch Diesel gebe.

Spritmangel in Frankreich: Ansturm in der Südpfalz bisher noch ausgeblieben

Nach Angaben des Tankstellen-Interessenverbandes kann man aber nicht von einem "Ansturm" auf die Tankstellen in der Südpfalz sprechen. Die Mitglieder aus der Südpfalz verzeichneten derzeit lediglich leicht steigende Umsätze. Das könnte sich aber noch ändern.

Denn aktuell heißt es bereits bei vielen Tankstellen im benachbarten Elsass, etwa in Scheibenhard, Lauterbourg oder Wissenbourg: "Cette station connait actuellement des pénuries sur tout ou partie de ses carburants !" Auf deutsch heißt das: "Diese Tankstelle leidet derzeit unter Engpässen bei allen oder einem Teil ihrer Brennstoffe!"

Tanktourismus aus dem Elsass könnte noch kommen

Und die Streiks und Blockaden der Beschäftigten in den französischen Raffinerien dauern voraussichtlich noch bis zum 15. November. Erst dann soll im Tarifstreit der Arbeitnehmervertreter mit den französischen Mineralölkonzernen weiter verhandelt werden.

Hinzu kommt, dass die Regierung in Frankreich angekündigt hat, dass der Spritrabatt von 30 Cent pro Liter Ende Oktober enden wird. Damit wäre für die Elsässer das Tanken in der benachbarten Südpfalz nicht mehr viel teurer als in Frankreich.