Abschleppwagen parkt auf A650 am Kreuz Ludwigshafen: Fahrer war unter Drogen

Der Polizei ist am Mittwoch ein parkender Abschleppwagen auf der Autobahn 650 am Kreuz Ludwigshafen gemeldet worden. Die Beamten trafen das Fahrzeug verschlossen an.

Das Abschleppfahrzeug war laut Autobahnpolizei Ludwigshafen-Ruchheim auf dem Beschleunigungsstreifen der A650 abgestellt. Es handelte sich um einen polnischen Sprinter, sagte ein Sprecher. Vom Fahrer fehlte zunächst jede Spur. Er tauchte aber kurz nach dem Eintreffen der Beamten mit einer gefüllten Einkaufstasche auf. Fahrer parkte zum Einkaufen auf Beschleunigungsstreifen Die Beamten bemerkten, dass sich der 32-jährige Mann, der in Deutschland wohnt, auffällig verhielt und offenbar unter Drogen stand. Ein Schnelltest ergab, dass er Kokain und Amphetamin genommen hatte. Autobahnpolizei Ruchheim: Abschleppwagen wird abgeschleppt Der Fahrer musste daraufhin mit auf die Dienststelle der Autobahnpolizei. Dort nahmen die Beamten ihm Blut ab. Das Abschleppfahrzeug wurde abgeschleppt. Der 32-Jährige muss sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz und Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.