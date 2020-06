Erfolgreiche Sprengung einer Granate in Neustadt an der Weinstraße

In Neustadt an der Weinstraße ist am Sonntag eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt worden. Dafür mussten Gebäude im Umkreis von 300 Metern evakuiert werden.

Die Polizei Neustadt twitterte, dass die Sprengung im Ortsteil Lachen-Speyerdorf am Vormittag erfolgreich war. Alles sei gut gelaufen". Die Sprengung ist erfolgreich verlaufen. #PolizeiNeustadt *mr https://t.co/LQQ9AcbGSR Polizei Neustadt, Twitter, 28.6.2020, 12:02 Uhr Insgesamt mussten rund 700 Menschen ihre Wohnungen verlassen, auch ein Seniorenheim war betroffen. Die 90 Bewohner wurden für den Zeitraum der Sprengung im Corona-Notkrankenhaus in Neustadt versorgt. Dieses steht zurzeit leer. Die übrigen betroffenen Anwohner konnten sich in der Festhalle aufhalten. Sie können jetzt wieder nach Hause. Dauer 0:15 min Sendezeit 18:00 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gesprengt In Lachen-Speyerdorf, einem Ortsteil von Neustadt an der Weinstraße, ist eine Gewehrgranate aus dem Zweiten Weltkrieg kontrolliert gesprengt worden. Rund 700 Menschen aus 200 Wohneinheiten mussten während der Sprengung evakuiert werden. Video herunterladen (701 kB | MP4) Untersuchung des Baugeländes verursacht hohe Kosten Die Gewehrgranate war auf einem neuen Baugebiet gefunden worden. Dort gab es Voruntersuchungen auf mögliche Kampfmittel. Erst vor kurzem hatte der Kampfmittelräumdienst auf der Baustelle eine Leuchtrakete gefunden und weggeräumt. Bis jetzt haben die Untersuchungen des Baugeländes der Stadt bereits Kosten in Höhe von 80.000 Euro verursacht.