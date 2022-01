Getunter Sportwagen in Verbindung mit Drogen

Die Polizei hat in der Nacht auf Donnerstag bei Maxdorf auf der A 650 Richtung Bad Dürkheim einen getunten Sportwagen gestoppt. Nach eigenen Angaben haben die Beamten an dem Fahrzeug technisch unzulässige Veränderungen festgestellt. Weil das Tuning die Verkehrssicherheit beeinträchtigt habe, wurde das Auto abgeschleppt. Außerdem sei die Fahrtüchtigkeit des 22 Jahre alten Fahrers aus dem Kreis Bad Dürkheim eingeschränkt gewesen, weil er unter dem Einfluss von Drogen gestanden habe. Schließlich stellte die Polizei nach eigenen Angaben bei dem Beifahrer in dem Sportwagen eine geringe Menge an Marihuana sicher.