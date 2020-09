Der Ludwigshafener Sportverband bietet heute zum vierten Mal eine öffentliche Turnstunde an. Das Angebot der sogenannten „Bewegten Mittagspause“ richtet nach Verbandsangaben gezielt an Berufstätige. Vielen fehle Bewegung, die Folge seien oft Herz-Kreislauf- oder Muskel-Skeletterkrankungen. Die Sport- und Entspannungsübungen dauerten eine halbe Stunde und seien kostenlos. Die Teilnehmer würden dabei angeleitet von erfahrenen Sporttrainern. Die Veranstaltung findet in der Innenstadt auf dem Ludwigsplatz statt. Abschluss der Aktion sei am 1. Oktober vor der Rheingalerie. Die Initiative wird vom Land und der Stadt Ludwigshafen unterstützt.