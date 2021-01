In den meisten Vereinen kann wegen der Schutzmaßnahmen seit Monaten kein Sport angeboten werden. Die Mitgliederzahlen nehmen ab, weil es keine Neueintritte gibt. Normalerweise blieben die Mitgliederzahlen in den Vereinen stabil, weil sich die Zahl der Eintritte und der Austritte in etwa entsprechen. Im Pfälzer Turnerbund mit etwa 100.000 Vereinsmitglieder gebe es aber wegen Corona zurzeit keine Neueintritte mehr. Auch beim Fußball, so der Sportverband in Edenkoben, fürchten einzelne Ortsvereine den Mitgliederschwund wegen Corona. Genaue Zahlen gebe es erst mit der nächsten Mitgliedererhebung durch den Sportbund Pfalz. Sie ist im Mai geplant.