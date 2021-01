Für die Eulen Ludwigshafen stehen die kommenden Spieltermine in der Handball-Bundesliga fest. Die Saison wird nach der WM-Pause

im Februar fortgesetzt. Laut Verein treffen die Pfälzer zunächst am Sonntag, den 7. Februar, auswärts auf Frisch Auf Göppingen. Vier Tage später (am 11. Februar) geht es erneut auswärts zum TVB Stuttgart. Das nächste Heimspiel steht am Sonntag, den 21. Februar, gegen TuSEM Essen an. Für die am zweiten Weihnachtsfeiertag abgesagte Partie gegen MT Melsungen gibt es noch keinen Nachholtermin. Bis zum Saisonabschluss Ende Juni müssen die Eulen Ludwigshafen noch insgesamt 23 Spiele bestreiten.