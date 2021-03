Die Internationale Spezialradmesse in Germersheim wird in diesem Frühjahr Corona-bedingt als virtuelle Vorschau veranstaltet, und zwar am letzten Aprilwochenende. Das teilten die Organisatoren mit. Echte Räder und Aussteller soll es dann bei der dann bei der verschobenen Spezialradmesse im Herbst geben. Am 18. Und 19. September werde die Internationale Spezialradmesse in Germersheim außerdem ihr 25-jähriges Jubiläum nachfeiern.