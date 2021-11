per Mail teilen

Der Speyerer Dom weitet ab Samstagvormittag seine Angebote für Besucher wieder aus. Zum ersten Mal in diesem Jahr öffnet der Kaisersaal und auch eine Turmbesteigung ist wieder möglich - beides zunächst nur an Wochenenden. Außerdem können Besucher jetzt auch wieder Domführungen buchen. Die Corona-Regeln gelten laut Bistum aber weiter: So müssen Besucher ihre Kontaktdaten angeben, und bei Führungen einen negativen Test, einen Impfausweis oder einen Nachweis vorlegen, dass sie genesen sind.