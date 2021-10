Speyerer Dom ist seit 40 Jahren Welterbe

per Mail teilen

Heute beginnen die Feiern zum Jubiläum „40 Jahre Unesco-Welterbe Dom zu Speyer“. Der Speyerer Dom gilt als größter erhaltener romanischer Kirchenbau der Welt. Vor 40 Jahren wurde ihm deshalb der Welterbe-Status verliehen.

Zum Start der Jubiläumsfeier gibt es Freitag um 20 Uhr ein Konzert mit dem Domchor und einer Bläserformation. Am Samstag werden dann mehrere Führungen durch den Dom angeboten. Am Samstagabend gibt es dann den offiziellen Festakt mit Ministerpräsidentin Dreyer. Den Abschluss der Jubiläumsfeier bildet ein Gottesdienst am Sonntag mit Bischof Wiesemann.

Der Speyerer Dom ist einer der Besuchermagneten in der Pfalz. Jährlich nehmen an Führungen etwa 30.000 Besucher teil.