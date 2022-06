per Mail teilen

In den meisten Kultureinrichtungen des Bezirksverbands Pfalz gilt ab sofort die 3G-Regel. Damit erhalten neben Geimpften und Genesenen auch Personen mit einem tagesaktuellen negativen Test Zutritt. Eine Maske muss nicht mehr getragen werden. Nach Angaben des Bezirkverbands gilt das unter anderem für das Historische Museum der Pfalz in Speyer und das Pfalzmuseum für Naturkunde in Bad Dürkheim.