Die Messe „Wein am Dom“ in Speyer findet in diesem Jahr nicht statt. Das haben die Veranstalter mitgeteilt. Die Corona-Lockerungen seien zu spät bekannt gegeben worden, um die Messe mit rund 170 teilnehmenden Betrieben und mehr als 4000 Besuchern zu realisieren. Die „Wein am Dom“ sollte Ende April in der Speyerer Altstadt stattfinden. Im vergangenen Jahr hatten an der Online-Version rund 10.000 Menschen teilgenommen.