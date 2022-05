Junge zündelt mit Wunderkerzen: Waldbrand

Ein kleiner Waldbrand in Speyer ist offenbar durch einen spielenden Jungen ausgelöst worden. Ob der 15-Jährige auch für einen zweiten Brand am Mittwochabend verantwortlich ist, steht nicht fest. Nach Polizeiangaben hatte am Mittwochnachmittag zuerst ein etwa acht Quadratmeter kleines Waldstück im Norden von Speyer gebrannt. Das Feuer sei durch Passanten und dann durch die Feuerwehr gelöscht worden, sodass kein größerer Schaden entstand. Am selben Abend gegen 21:30 Uhr habe es im gleichen Waldgebiet erneut gebrannt. Die eingesetzte Polizeistreife traf dort auf einen 15-Jährigen, der zugab, den Brand versehentlich mit Wunderkerzen verursacht zu haben. Ob die beiden Brände in einem Zusammenhang stehen, müsse noch ermittelt werden. Der durch das Feuer entstandene Schaden steht derzeit noch nicht fest.