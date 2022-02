Die Polizei hat nach einer Verfolgungsjagd zwischen zwei Autofahrerinnen in Speyer Strafverfahren gegen beide eingeleitet. Laut Polizei soll die eine Frau am Donnerstagabend bei einem gefährlichen Wendemanöver an einer Kreuzung im Stadtgebiet die andere gefährdet haben. Es kam zur Verfolgungsfahrt, bei der die hintere Frau beobachtet haben will, wie die andere über eine rote Ampel und entgegen einer Einbahnstraße fuhr. Als sie schließlich durch einen Bus ausgebremst worden sei, habe sie beim Zurücksetzen fast noch den Beifahrer des hinteren Autos angefahren. Gegen alle Beteiligten wird jetzt unter anderem wegen Straßenverkehrsgefährdung ermittelt.