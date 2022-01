per Mail teilen

Auf der B9 bei Speyer hat ein Lastwagenfahrer am Freitagmorgen die Kontrolle über seinen LKW verloren und ist ins Schlingern geraten. Dabei kippte sein Anhänger um und blockierte über mehrere Stunden die Zufahrt zur A 61 in Richtung Hockenheim. Nach Angaben der Polizei wollte der Mann mit seinem Gespann auf die A 61 auffahren. Dabei sei er vermutlich mit zu hoher Geschwindigkeit in die Kurve der Auffahrt eingebogen. Der Fahrer erlitt einen Schock. Für die Bergung war ein Kran im Einsatz. Der Verkehr wurde umgeleitet.