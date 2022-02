Senior und Pfleger bei Überfall verletzt

Ein 85-jähriger Mann aus Speyer wurde vergangenes Wochenende Opfer eines ungewöhnlichen Wohnungseinbruchs. Wie die Polizei heute mitteilt, wurden der Senior und sein Pfleger verletzt. Gegen drei Uhr früh am vergangenen Samstag brach in Speyer ein unbekannter Mann in die Wohnung des 85-jährigen ein. Als dieser, vom Lärm alarmiert, nachschauen wollte, was denn in seiner Wohnung los ist, warf ihn der Einbrecher zu Boden. Der 85-Jährige konnte aufgrund seiner gesundheitlichen Beeinträchtigung daraufhin nicht mehr aufstehen. Als gegen sechs Uhr der Pfleger des Opfers die Wohnung betrat, verletzte der unbekannte Einbrecher diesen ebenfalls und zwar, indem er ihm einen Stein an den Kopf warf. Dann floh der Unbekannte. Der Senior lag drei Stunden auf dem Boden seiner Wohnung.