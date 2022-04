Stadtrat befasst sich mit Kurpfalz-Kasernengelände

Der Stadtrat von Speyer befasst sich am Donnerstagabend mit den Plänen zum Kurpfalz-Kasernengelände. Die Stadt will einen großen Teil des Geländes noch in diesem Jahr kaufen, um dort Wohnraum und Gewerbeflächen zu schaffen. Schon seit längerem plant die Stadt Speyer die östliche Kasernenfläche auf Speyerer Gebiet zu einem Wohngebiet zu entwickeln, mit Büros und Geschäften zur Nahversorgung. Direkt daneben, auch auf dem Gelände der Kurpfalz-Kaserne, aber auf Otterstadter Gebiet, soll in Absprache mit den dort Verantwortlichen ein gemeinsames Gewerbegebiet entstehen. Die Details soll ein externes Büro ausarbeiten - als neutrale Instanz, heißt es in der Stadtratsvorlage. Es müsse ein entsprechender Vertrag mit der Gemeinde ausgearbeitet werden. Neben dem Kasernengelände möchte die Stadt Speyer auch die Flächen des Bundeswehr-Dienstleistungszentrums erwerben. Planungen, was dort hin soll, sind aber offenbar noch nicht spruchreif.