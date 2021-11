Salierbrücke bei Speyer wird wiedereröffnet

Zwei Jahre und zehn Monate war die Salierbrücke zwischen Speyer und Hockenheim (Rhein-Neckar-Kreis) gesperrt. Heute wird sie wieder für den Verkehr freigegeben. Richtig gefeiert wird aber nicht.

Die offizielle Eröffnung wird auf badischer Seite direkt auf der Brücke sein: Hier am Lux-Parkplatz auf der Rhein-Vorlandbrücke werden der Ministerialdirigent vom Baden-Württembergischen Verkehrsministerium, die Regierungspräsidentin, der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises und die Oberbürgermeisterin von Speyer erwartet.

Am Mittwoch wird die Salierbrücke freigegeben dpa Bildfunk Uwe Anspach

Wiedereröffnung mit Zeremonie

Die Wiedereröffnungszeremonie startet um 13 Uhr. Danach soll ein schwarz-rot-goldenes Band zerschnitten werden. Dann werden die Sperr-Baken und Baustellenschilder entfernt, auch auf den Zu- und Abfahrten auf badischer und pfälzischer Seite. Das wird etwas dauern, so dass erst im Laufe des späteren Nachmittags Autos wieder über die Brücke fahren dürfen. Fußgänger und Radfahrer konnten die Brücke schon die ganze Zeit queren (Radfahrer mussten allerdings absteigen).

Geh- und Radweg ab jetzt sicherer

Für Fußgänger und Radfahrer ist die Brücke jetzt sicherer geworden. Vor der Sanierung war der Geh- und Radweg auf beiden Seiten jeweils mit niedrigen Beton-Begrenzungen abgetrennt gewesen. Die jetzt angebrachten Stahl-Schutzplanken verhindern, dass Radfahrer bei einem Sturz auf die Fahrbahn fallen können. Außerdem sind sie schlanker. Rad- und Gehweg werden dadurch breiter, dass das Brückengeländer jetzt seitlich und nicht wie früher auf der Brücke montiert ist. Insgesamt sind 25 Zentimeter mehr Platz auf jeder Seite.

Stahlschutzplanken statt niedriger Betonbegrenzungen Regierungspräsidium Karlsruhe

Salierbrücke wichtig für den Einzelhandel

Vor allem für die Speyerer Einzelhändler ist dies ein Freudentag, denn gerade in der Vorweihnachtszeit ist es viel wert, dass Kunden von badischer Seite ohne große Umwege wieder den Weg nach Speyer finden, sagt der Vorsitzende des Speyerer Einzelhandels, Thomas Armbrust. Man habe im ersten Jahr der Brückensperrung im Weihnachtsverkauf 2019 - noch vor Corona - einen deutlichen Umsatz-Rückgang um 20 bis 25 Prozent verspürt. Jetzt hoffen die Geschäftsinhaber, dass es wieder anzieht.

Kein Brückenfest am Ende der Sanierung

Eigentlich sollte es von Speyerer Seite aus ein großes Brückenfest geben, mit rotem Teppich und allem Tamtam. Aber daraus wurde nichts. Das für die Sanierung zuständige Regierungspräsidium Karlsruhe hat eine große Feier untersagt. Die Brücke sollte so schnell wie möglich für den Verkehr freigegeben werden. Stattdessen wird in Speyer mit einigen geladenen Gästen im kleinen Rahmen gefeiert.

Böse Überraschungen bei der Sanierung

Während der Sanierung hatte es immer wieder Überraschungen gegeben. Vor allem wurden unerwartet Schadstoffe gefunden. So hatten zu Beginn Arbeiter Betonblöcke mit schwerem Gerät aufgesägt. Darin befanden sich aber Stoffe, die sich durch die Hitze der Schneidgeräte entzündeten. Einige Arbeiter kamen mit Verdacht auf Rauchgas-Vergiftung in ein Krankenhaus. Damit war klar: Diese Arbeiten werden deutlich aufwendiger.

Vorlandbrücken-Sanierung sehr viel aufwendiger

Vor allem an dem Beton-Teil der Salierbrücke auf dem Vorland auf badischer Seite (Vorlandbrücke) war der Sanierungsaufwand erheblich. Der Beton wurde verstärkt und Rollenlager gegen neue Gummi-Stahl-Lager ausgetauscht. Auch wurden Vorrichtungen an den Betonpfeilern angebracht für spezielle Pressen. Mit diesen kann die Fahrbahn um wenige Zentimeter angehoben werden, so dass Lager in Zukunft sehr viel schneller ausgetauscht werden können.

Zudem wurde der Verkehrsknoten der B39, an dem Autofahrer in Richtung Altlußheim abbiegen, komplett umgebaut. Hier hatte es in der Vergangenheit oft Stau gegeben.