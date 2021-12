Preis für Gas steigt in der Region

Die Verbraucherpreise in der Vorder- und Südpfalz steigen im neuen Jahr in einigen Bereichen an. Gerade Gas wird fast überall in der Region teurer. Die Stadtwerke in Speyer und Bad Dürkheim etwa heben ab dem 1. Januar den Gaspreis um 0,58 Cent pro Kilowattstunde an. Wie die Stadtwerke Speyer mitteilen, muss ein Haushalt mit durchschnittlichem Verbrauch dann rund 104 Euro mehr im Jahr bezahlen. Bei den Technischen Werken Ludwigshafen steigt der Preis pro Kilowattstunde Erdgas sogar um 0,89 Cent. Alle Energieversorger begründen die Preise mit der höheren CO2-Abgabe und damit, dass der Einkauf bei Gaslieferanten teurer geworden ist. Die Kunden des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar-VRN- müssen ab dem 1. Januar ebenfalls tiefer in die Tasche greifen. Die Fahrkartenpreise steigen um durchschnittlich drei Prozent.