Partnerstadt von Ukraine-Einmarsch geschockt

In Speyer, der Partnerstadt der russischen Stadt Kursk unweit der ukrainischen Grenze, ist die Stadtspitze geschockt vom Krieg in der Urkraine. Speyers Sozialdezernentin Monika Kabs sagte in Vertretung von Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler, sie hoffe sehr, dass alle Beteiligten an den Verhandlungstisch zurückkehren um eine humanitäre Katastrophe in der Ukraine zu verhindern. Ob im Sommer im Rahmen der Städtepartnerschaft Künstler aus Kursk beim Kultursommer in die Pfalz kommen können, sei jetzt unklar.