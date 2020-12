Das Ordnungsamt der Stadt Speyer kontrolliert auch in dieser Woche

wieder verstärkt, ob Schüler die Maskenpflicht in den Bussen einhalten.

Nach Angaben der Stadtspitze sind in Einzelfällen Schüler verwarnt

worden, weil sie im Bus auf der Fahrt zur Schule keine Maske getragen

haben. Die Stadt will so das Infektionsrisiko bei der Schülerbeförderung

mindern. Die zuständige Bürgermeisterin sagte, überfüllte Schulbusse

wie in vielen anderen Kommunen in Rheinland-Pfalz seien in Speyer

allerdings kein Problem. Wegen des Sommerwetters würden viele Schüler

noch mit dem Rad zur Schule fahren oder von ihren Eltern gebracht

werden. Möglicherweise stelle sich das Problem aber im Herbst, wenn

wieder mehr Schüler auf Busse umsteigen. Die Landesregierung hatte am

Freitag angekündigt, landesweit 200 zusätzliche Busse für Schüler

einzusetzen.