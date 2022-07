per Mail teilen

Die Stadt Speyer und die Stadtwerke haben einen Nothilfefonds eingerichtet für Bürger, die wegen der gestiegenen Energiepreise ihre Stromrechnung nicht bezahlen können. Wie die Stadt Speyer mitteilt, haben die Stadtwerke 100.000 Euro in diesen Fonds eingezahlt. Der Chef der Stadtwerke sagte, er gehe davon aus, dass in den kommenden Monaten mehr Menschen in eine Notlage geraten und finanzielle Hilfe brauchen, um ihre Energierechnung bezahlen zu können.