Nach Kopf-an-Kopf-Rennen: CDU holt Wahlkreis Neustadt-Speyer

Nach einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen ihat die CDU am Sonntag bei der Bundestwagswahl den Wahlkreis Neustadt-Speyer geholt. SPD-Kandidatin Isabel Mackensen-Geis (SPD) hatte dennoch Grund zur Freude.

Johannes Steiniger (CDU) Tobias Koch

Es war ein spannender Wahlabend am Sonntag im Wahlkreis Neustadt-Speyer. Am Schluss holte die CDU das Direktmandat mit ihrem Kandidaten Johannes Steiniger. Die CDU holte am Sonntag 30,2 Prozent der Erststimmen in dem Wahlkreis, die SPD 28,1 Prozent. Allerdings verlor die CDU 9,2 Prozentpunkte.

Johannes Steiniger (CDU): Desaströses Ergebnis der CDU

Gegenüber dem SWR sagte der 34-Jährige, er freue sich über seinen persönlichen Erfolg. "Trotzdem hat die CDU bei den Zweitstimmen gerade auch in Rheinland-Pfalz ein wirklich schlechtes Ergebnis eingefahren, teilweise desaströs. Von daher müssen wir ab morgen dringend schauen, woran das liegt!". Die CDU müsse sich überlegen, "wie wir moderner und digitaler werden, wie wir die jungen Wähler erreichen", so der 34-Jährige. " Das Ergebnis, das wir jetzt noch haben, verdanken wir den über-70-Jährigen, bei denen wir noch immer eine gute Zustimmung haben."

Mackensen-Geis: "Großartiges Ergebnis"

Trotz des CDU-Wahlsiegs hat auch die SPD Grund zur Freude: Sie legte bei den Erststimmen um 2,8 Prozentpunkte zu. Das sei "ein großartiges Ergebnis", sagte Kandidatin Isabel Mackensen-Geis. Sie habe um drei Prozentpunkte zugelegt , die CDU insgesamt Stimmen im zweistelligen Bereich verloren. "Das ist ein schöner und großartiger Abend für die SPD". Ihr Fazit der Bundestagswahl im Wahlkreis Neustadt-Speyer: