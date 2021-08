Am Montag eröffnet am St. Vincentius Krankenhaus ein neues Testzentrum, in dem PCR Tests durchgeführt werden. Das Testzentrum in der Halle 101 wird geschlossen, weil dort wieder Veranstaltungen stattfinden sollen. Im neuen PCR Testzentrum können nur Personen auf Corona getestet werden, die einen engen Kontakt zu einem Erkrankten hatten, Reiserückkehrer sowie Personen, die einen Test vor einer Reha oder einer Krankenhauseinweisung benötigen. Personen mit akuten Corona Symptomen müssen sich an die Schnelltestzentren oder den Hausarzt wenden. Einen Termin am St. Vincentius Krankenhaus bekommt man nur nach telefonischer Anmeldung zwischen 9 und 13 Uhr. Eine Sprecherin des Krankenhauses betonte, die Klinik wolle das Testangebot aufrecht erhalten, obwohl Bund und Land aus der Finanzierung ausgestiegen seien. Dass Menschen mit Symptomen zukünftig in die Schnelltestzentren gehen sollen, findet das Krankenhaus unverantwortlich, da nun vermehrt Infizierte auf Nicht Infizierte treffen würden.