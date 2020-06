Der ehemalige Bischof von Speyer, Anton Schlembach, ist tot. Er starb am Montagabend im Alter von 88 Jahren in Speyer. Das teilte das Bistum mit.

"Er war mit Leib und Seele Bischof von Speyer. Wir danken ihm von ganzem Herzen für seinen außerordentlichen Einsatz, den er für das Bistum Speyer wie auch für die katholische Kirche insgesamt geleistet hat", erklärte sein Nachfolger, der amtierende Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann. Mit großer Treue habe Schlembach seinen Dienst versehen und sei mit seinem ganzen Leben zu einem überzeugten und überzeugenden Zeugen des lebendigen Gottes geworden. Schlembachs bischöflicher Wahlspruch "Deus salus - Gott ist das Heil" bleibe für die Gläubigen im Bistum Speyer Vermächtnis und Verpflichtung.

Die Deutsche Bischofskonferenz würdigte Schlembach als "vorbildlichen Priester und großen Freund des Heiligen Landes". Mit Schlembachs Tod gehe "ein fürsorglicher Hirte, geschätzter Seelsorger und treuer Zeuge des Evangeliums von uns", erklärte der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Limburgs Bischof Georg Bätzing.

Mehr als 23 Jahre lang Bischof von Speyer

Mehr als 23 Jahre lang wirkte Anton Schlembach als Bischof von Speyer. In dieser Zeit eröffnete er viele Einrichtungen der Caritas, die er für besonders wichtig hielt. "Ohne Caritas ist die Kirche unglaubwürdig", war seine Überzeugung. In seine Amtszeit fiel auch die große Sanierung des Kaiserdoms.

Bischof Anton Schlembach dpa Bildfunk Picture Alliance

Messe gemeinsam mit dem Papst

Das größte und wichtigste Ereignis während Anton Schlembachs Amtszeit, war sicherlich der Besuch von Papst Johannes Paul II im Mai 1987 während seines zweitägigen Deutschland-Aufenthalts. Mit 60.000 Gläubigen feierte der Papst eine Messe in Speyer. Auch kamen viele Staatsoberhäupter und besuchten den Speyerer Dom auf Einladung des damaligen Kanzlers Helmut Kohl. Bischof Anton Schlembach übernahm meist persönlich die Führung durch das Gotteshaus.

Herkunft aus einer Landwirtsfamilie

Anton Schlembach wurde 1932 im kleinen Dorf Großwenkheim geboren, das heute zu Münnerstadt im Kreis Bad Kissingen in Unterfranken gehört. Er war das älteste von vier Kindern einer Landwirtsfamilie. Nach dem Studium in Würzburg und an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom empfing er 1956 die Priesterweihe.

Aufstieg zum Bischof

Später als Generalvikar in Würzburg (Ernennung 1981) hatte er nicht unbedingt vor, in die Pfalz zu kommen. Die Ernennung zum Bischof in Speyer im Jahr 1983 durch Papst Johannes Paul II sei für ihn eine Überraschung gewesen, sagte er einmal in einem SWR-Interview. Nach seiner Verabschiedung aus dem Bischofsamt im Jahr 2007 blieb er dem Bistum und der Stadt treu.

Einer seiner letzten öffentlichen Auftritte war bei der Beerdigung von Altkanzler Helmut Kohl 2017. Danach zog sich Schlembach weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück - aus gesundheitlichen Gründen.

Sterbegeläut am Dienstag

Er wohnte in einem Caritas-Altenzentrum in Speyer. Bei seinem 60-jährigen Priesterjubiläum 2016 war er gesundheitlich etwas beeinträchtigt, danach aber wieder auf dem Weg der Besserung. In den vergangenen Monaten hatte es aber wiederholt Phasen gegeben, in denen es Schlembach nicht gut ging. Am Montag hatte das Bistum die Gläubigen aufgerufen, für den Altbischof zu beten.

Anton Schlembach starb in Speyer, der Stadt seines Wirkens als Bischof. Am Dienstag wird um 12 Uhr im gesamten Bistum ein Sterbegeläut an den Altbischof erinnern.