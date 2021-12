Montagsspaziergänge nicht mehr per Verordnung verboten

Die Stadt Speyer wird in Zukunft nicht mehr per Verordnung die sogenannten Montagsspaziergänge verbieten. Laut einer Stadtsprecherin ist das nicht mehr nötig, weil die Landesverordnung ab sofort strengere Regeln für Zusammenkünfte im Öffentlichen Raum vorsieht. Danach dürfen sich jetzt nur noch maximal 10 Personen als Gruppe draußen treffen. Diese Landesverordnung sei nun die Grundlage, um unangemeldete Versammlungen auflösen zu können, so die Sprecherin. Am Montag hatten sich trotz Verbot 100 Menschen in Speyer zusammengefunden, um gegen die Corona-Maßnahmen und das Impfen zu demonstrieren.