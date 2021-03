In Speyer sind am Freitagabend zwei Gruppen von Jugendlichen in Streit geraten. Wie die Polizei mitteilte, wurde ein 15-jähriger mit Messerstichen im Schulterbereich verletzt. Außerdem habe er Kopfverletzungen durch Fußtritte und Stockhiebe. Lebensgefahr bestehe aber nicht, so die Polizei. Die Begleiter des Opfers seien geflüchtet, nachdem die Angreifer sie mit einer Pistole bedroht hätten, wie sich später herausstellte eine Schreckschusspistole. Ein Ehepaar habe sich in den Streit eingemischt und dem verletzten Jugendlichen geholfen. Die Täter seien in einem hellen BMW mit vermutlich LU-Kennzeichen davon gefahren.