Stadt will Eichenprozessionsspinner mit Meisen bekämpfen

Die Stadt Speyer will mit Meisen die Raupen des Eichenprozessionsspinners im Stadtgebiet bekämpfen. Die Haare der Raupen dieser Schmetterlingsart können bei Menschen und Tieren starke Reaktionen wie Ausschlag, Fieber oder auch Schwindel auslösen. Der Schädling hat sich nach Angaben der Stadt in den vergangenen Jahren in Speyer ausgebreitet. Da Meisen die natürlichen Fressfeinde des Eichenprozessionsspinners seien, werde die Stadt Speyer nun rund 30 Nistkäste für die Vögel an Eichen anbringen. Im kommenden Jahr soll deren Zahl noch erhöht werden.