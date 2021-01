Auf der Bundesstraße 9 bei Speyer hat ein LKW-Fahrer in der Nacht zu Mittwoch auf glatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in einer Kurve ins Schleudern geraten. Der LKW kam in der Auffahrt zur A 61 in Richtung Hockenheim quer zur Fahrbahn zum Stehen. Sein Anhänger kippte in den Grünstreifen daneben. Verletzt wurde niemand. Die Auffahrt war wegen der Bergungsarbeiten für mehrere Stunden gesperrt.