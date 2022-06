12-jährige Ladendiebin schlägt und spuckt um sich

Die Polizei Speyer musste am Donnerstag eine besonders aggressive Ladendiebin stoppen. Das 12-jährige Mädchen aus Limburgerhof war in einer Drogerie in der Fußgängerzone in Speyer beim Diebstahl erwischt worden. Daraufhin schlug sie zunächst einer Mitarbeiterin ins Gesicht. Eine zweite bespuckte sie und schlug ihr die Brille von der Nase. Beide Frauen wurden leicht verletzt. Außerdem beleidigte sie die zu Hilfe gerufenen Polizeibeamten. Als das Mädchen schließlich durchsucht werden konnte, wurden bei ihr Kleidungsstücke gefunden, die zuvor aus drei weiteren Geschäften gestohlen worden waren. Die 12-Jährige ist noch nicht strafmündig. Sie wurde ihrer Mutter übergeben.