Friseure können aufatmen, Modeläden bleiben wegen Corona aber weiter dicht. Ein Ladenbesitzer aus Speyer macht sich im Netz Luft – und begeistert tausende Menschen.

Seit dem 16. Dezember hat der Modeladen Sakul in der Speyerer Innenstadt geschlossen. Besitzer Lukas Bonn will das nicht länger hinnehmen – und geht an die Öffentlichkeit: Er setzt sich einfach in seinen Laden, stellt die Kamera an, und fängt an zu erzählen; volle zehn Minuten lang, wie es ihm geht und wie ihm als Unternehmer die Lage zusetzt.

"Ihr schließt uns und sagt, wir bekommen staatliche Hilfe, und wir haben immer noch kein Geld. Fangt endlich an, uns unbürokratisch und schnell zu helfen." Lukas Bonn, Ladenbesitzer aus Speyer, auf Instagram

Das Echo ist gewaltig: Über 400 Menschen kommentieren sein Video. Lukas Bonn ist überwältigt. Normalerweise postet er keine Videos von sich im Internet, und erst recht keine, auf denen er über seine Gefühle spricht, und darüber, wie angeschlagen er inzwischen ist. Das habe Überwindung gekostet. Die positiven Rückmeldungen, hätten ihm aber wahnsinnig viel Kraft gegeben.

Leute wollen Geld für den Modeladen "Sakul" in Speyer sammeln

Bei Glückwünschen bleibt es nicht: Einige wollen ihm auch finanziell helfen und bringen eine Spendensammlung in Spiel. Das will Lukas Bonn aber nicht: Das könne er nicht annehmen, anderen ginge es in der Krise doch viel schlechter.

Und trotzdem: Sein Geschäft hat durch die Maßnahmen während der Corona-Pandemie etwa eine halbe Millionen Verlust gemacht.

"Das ist ein riesen Batzen Geld. Ich werde mindestens zehn Jahre brauchen, bis ich wieder da bin, wo ich vorher war." Lukas Bonn, Ladenbesitzer aus Speyer, über seine Verluste in der Corona-Krise

Bislang bekam der Speyerer 9.000 Euro vom Staat. Das waren die Coronahilfen im Frühjahr. Zu wenig , findet er und Tibor Müller, Geschäftsführer der IHK Pfalz, pflichtet ihm bei: Gerade den kleineren Betrieben gehe langsam die Luft aus, sagt er. Da müsse endlich was passieren. Die Überbrückungshilfe III, die die Unternehmen jetzt beantragen können, müssten schnell ausgezahlt werden. Die will auch Lukas Bonn so schnell wie möglich beantragen. "Ich bin mal gespannt, wann ich das Geld dann wirklich bekomme und wie viel", so der Einzelhändler. Der Antrag sei jedenfalls wieder sehr kompliziert - ohne Steuerberater funktioniere da nichts.

Den meisten Umsatz macht das Modegeschäft Sakul im Winter. SWR

Ein Funken Hoffnung

Lukas Bonn fordert von der Politik eine wissenschaftliche Begründung, warum sein Laden geschlossen bleiben muss - und beispielsweise ein Friseurgeschäft aber wieder öffnen darf. "Wo ist das Licht am Horizont? Sag du mir, dass ich am 7. März aufmachen kann, dann nehme ich vielleicht noch einen Kredit auf. Aber vielleicht ist es dann der 15. März, der erste April, der 15.?."

Lukas Bonn fordert eine klare Öffnungsperspektive von der Politik. Und aus genau dieser Richtung hat er inzwischen Unterstützung bekommen: Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler hat einen, wie sie selbst sagt, Brandbrief an den Bundeswirtschaftsminister geschrieben. Darin fordert sie schnelle Hilfen und Perspektiven für den Handel.