Mehrere unbekannte Täter haben am Montag in Speyer aus einem fahrenden Auto heraus Eier auf Radfahrer geworfen. Eine 15-Jährige und eine Mutter mit ihrer siebenjährigen Tochter wurden getroffen.

Die Polizei sucht nach drei oder mehr Tätern, mindestens zwei davon sind Männer. Sie sollen am Montagmorgen in Speyer um kurz nach 8 Uhr aus einem fahrenden Auto heraus Eier auf Radfahrer geworfen haben. In einem Fall wurde nach Angaben eines Polizeisprechers eine 15-jährige Teenagerin getroffen. Sie konnte sich auf dem Fahrrad halten, allerdings wurden ihre Kleidung und ihre Schuhe verschmutzt. Die Schuhe musste die Jugendliche deshalb wegwerfen. Die unbekannten Männer fuhren mit einem roten Auto davon.

Mutter verhindert Sturz nach Eierwurf in Speyer

Wenig später bewarfen laut Polizei dieselben Männer in unmittelbarer Nähe in der Schwegenheimer Straße in Speyer eine Frau, die mit ihrer siebenjährigen Tochter auf einem Lastenfahrrad unterwegs war. Die Mutter wurde getroffen und verlor die Balance. Sie konnte aber noch rechtzeitig anhalten und so verhindern, dass sie mit dem Lastenrad und ihrer Tochter umkippte. Beide blieben laut Polizei unverletzt. Auch in diesem Fall fuhr der rote Pkw davon.

Eierwerfer waren um die 20 Jahre alt

Die Polizei sucht nach Zeugen, die das rote Auto im Südosten von Speyer gesehen haben. Eine der Radfahrerinnen gab an, dass sie mindestens zwei Männer im Alter von 20 Jahren im Auto gesehen habe. Die andere sagte, es seien mindestens drei Personen im Auto gewesen. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Bei einer vorsätzlichen Gefährdung liegt das Strafmaß bei bis zu fünf Jahren Gefängnis.