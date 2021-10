Auch im Herbst wird die Pfalz von Schnaken heimgesucht

In diesem Herbst sind in der Pfalz deutlich mehr Hausschnaken unterwegs. Schuld ist der viele Regen im Sommer, sagt die Aktionsgemeinschaft zur Schnakenbekämpfung in Speyer.

Für die Schnaken seien die Brutbedingungen in diesem Jahr ideal gewesen, weil auf den Feldern und in den Senken am Oberrhein wochenlang das Wasser stand. Laut der Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS) war die Rhein-Schnake aus den Überschwemmungsgebieten des Rheins aber bereits im September kein Thema mehr. Denn die Rheinschnake liebe die Wärme und lebe nur wenige Wochen lang.

Schnaken und Mücken können überwintern

Anders die Hausschnake: Diese Stechmückenart sei in der Lage, zu überwintern. Sie lege ihre Eier in stehenden Gewässern wie Pfützen und Regentonnen ab. Sobald die Nächte kälter würden, suche sie Zuflucht in den Wohnhäusern. Die Hausschnake könne noch bis in den November hinein aktiv sein.