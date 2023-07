Stadt Speyer informiert Bürger: Container für 75 Flüchtlinge?

Die Stadt Speyer lädt heute Abend Bürger zu einer Infoveranstaltung, um über die Unterbringung von Flüchtlingen zu informieren. Der Plan: Die Menschen sollen in Containern untergebracht werden.

Die Stadt Speyer hat 22 mögliche Standorte geprüft, wo in Speyer Container für Flüchtlinge aufgestellt werden könnten. Gefunden hat sie ein Grundstück in der Nähe des "Judomaxx" des Judo-Sport-Vereins Speyer (JSV). Wenn es nach der Stadt geht, könnten hier in ein paar Monaten 75 Flüchtlinge in Container einziehen. Die Stadt hält das Grundstück, das den Verkehrsbetrieben Speyer (VBS) gehört, für am besten geeignet.

Kapazitäten der Stadt nahezu erschöpft

Im Moment rechnet die Stadtverwaltung damit, dass alle vorhandenen Plätze für Geflüchtete ab August belegt sein werden. Laut Stadt kommen jeden Monat zwischen zehn und zwölf neue Personen nach Speyer, die vom Land zugewiesen werden.

In der zentralen Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende des Landes in Speyer leben derzeit rund 1.300 Menschen, 254 weitere leben in Gemeinschaftsunterkünften oder sind dezentral untergebracht. Die Situation ist laut Stadt auch in Speyer angespannt. Viele Kommunen im Land wissen nicht mehr, wo sie die Flüchtlinge unterbringen und wie sie das finanzieren sollen.

Widerstand gegen Containersiedlungen in Speyer

Die Debatte um Unterbringungen für Geflüchtete in Containern in Speyer ist nicht neu: Ursprünglich war ein Containerdorf für bis zu 150 Asylsuchende im Speyerer Süden geplant. Nach Protesten von Anwohnern entschied sich die Stadt aber für den Alternativstandort in der Butenschönstraße in der Nähe des Sportvereins. Doch auch dagegen regt sich jetzt Widerstand: Mehr als 750 Bürger haben die Online-Petition "Speyer kann mehr – als Container" unterzeichnet. Initiator Alexander Romanski nennt Container als Unterkünfte "menschenunwürdig". Er kritisiert die Kommunikation der Stadt und fordert, weitere Alternativen zu prüfen.

Dieses Flugblatt landete in diversen Briefkästen in Speyer SWR

Informationen für Anwohner und Interessierte

Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) will am Donnerstag bei der Infoveranstaltung die Fragen der Anwohner gemeinsam mit Bürgermeister Monika Kabs (CDU) und der Beigeordneten Irmgard Münch-Weinmann (Grüne) beantworten. Die Stadtverwaltung hatte alle Anwohner in dem Gebiet eingeladen. Weitere Interessierte können sich per Email anmelden.

Auf seiner Sitzung am 20. Juli soll der Speyerer Stadtrat über die Unterbringung der Geflüchteten abstimmen. Umgesetzt wird der Beschluss danach abhängig davon, wie viele Geflüchtete tatsächlich nach Speyer kommen und wie voll belegt die anderen Unterkünfte zu diesem Zeitpunkt sind.