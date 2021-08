per Mail teilen

Am Montagabend wurden am Impfzentrum Speyer mehrere Planen angezündet. Die Stadt ist nicht sicher, ob es schlichte Zerstörungswut war, oder ob Impfgegner am Werk waren.

Der Sicherheitsdienst hatte das Feuer am Montagabend bei seinem Rundgang entdeckt und gelöscht. Insgesamt wurden nach Angaben der Stadtverwaltung drei Planen angezündet worden. Es gebe in Speyer immer mal wieder Probleme mit Vandalismus, so eine Sprecherin.

Vandalismus gebe es in den meisten Städten, aber am Impfzentrum komme es häufiger vor. Im vergangenen halben Jahr habe die Stadt mehrfach Ärger gehabt, weil die Planen beschmiert worden seien. Da liege die Vermutung nahe, dass sich das gegen die Impfkampagne richten könnte. Konkrete Hinweise habe die Stadtverwaltung bislang aber nicht, so die Sprecherin.

Stadt Speyer

Die Speyerer Impfkoordinatorin hat darüber hinaus noch keine negativen Erfahrungen machen müssen: Unmut bekämen sie und ihr Team höchstens mal zu spüren, wenn es mit dem gewünschten Impf-Termin nicht geklappt hat. Eine Konfrontation mit Impfgegnern habe sie noch nicht erlebt.

Beleidigungen, Beschimpfungen, Drohungen

Und doch lässt die Meldung aus Speyer aufhorchen. Schließlich ist es in der Pfalz in der Vergangenheit mehrfach vorgekommen, dass es beim Thema Corona-Impfung nicht nur beim Austausch von Argumenten blieb. Anfang August sind Feuerwehrleute in Ludwigshafen angepöbelt und beleidigt worden, als sie mit Lautsprecherdurchsagen auf eine Impfaktion aufmerksam machen wollten. Die Stadtverwaltung brach die Aktion mit den Durchsagen daraufhin ab - aus Schutz für die Feuerwehr, wie es später hieß.

Kurz zuvor hatte der Ludwigshafener Arzt Peter Uebel – der sich als Stadtrat (CDU) für die Impfkampagne stark macht und als Street Doc auch selbst Impfungen vornimmt – einen anonymen Brief in die Praxis bekommen, in dem er als Mörder beschimpft und ihm Rache angedroht wurde. Wie der Arzt dem SWR sagte, bekommen viele Beleidigungen und Bedrohungen ab, die sich im Kampf gegen Corona engagieren. Das höre er auch von anderen Ärzten. Er selbst hat inzwischen Anzeige erstattet.

Polizei hat noch keine Spur

Die Polizei ermittelt auch im Fall aus Speyer. Es sei durchaus möglich, dass jemand hier deutlich machen wollte, was er von Corona-Impfungen hält, so ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz: Es gebe bundesweit einige Fälle, wo Wut und Unzufriedenheit an den Impfzentren ausgelassen wird. Genaueres könne die Polizei aber erst sagen, wenn sie den oder die Täter haben. Es werden Zeugen aus der Brandnacht gesucht.