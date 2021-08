In dieser und in der nächsten Woche wird es an einzelnen Schulen in Speyer Impfaktionen geben. Start ist am Freitag im Hans-Purmann-Gymnasium in Speyer-West. Nach Angaben des Schulleiters sollen dann rund 500 Schülerinnen und Schüler ab 12 Jahren geimpft werden. Organisiert werde die Aktion zusammen mit dem Mediziner, der bereits zwei Impfaktionen in Speyer auf die Beine gestellt habe. Nach Angaben des Schulleiters des Hans-Purmann-Gymnasiums wurden noch zusätzliche 500 Dosen Biontech bestellt. Die sollen in der Woche darauf an drei anderen Gymnasien und einer Berufsbildenden Schule in Speyer verimpft werden. Man habe sich für die Aktion entschieden, damit alle impfwilligen Schülerinnen und Schüler mit vollem Impfschutz ins neue Schuljahr starten könnten.