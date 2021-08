per Mail teilen

Speyer hat mit rund 75 Prozent der Erwachsenen die höchste Impfquote in Rheinland-Pfalz. Germersheim, Ludwigshafen und Frankenthal liegen im unteren Bereich. Die Gründe dafür sind vielfältig.

In der Statistik, die dem SWR vorliegt, würden nach Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums nicht alle Impfungen, die von Betriebsärzten durchgeführt werden, berücksichtigt. Auch Menschen, die sich in benachbarten Bundesländern geimpft haben, würden darin nicht aufgeführt werden. Das müssen man in den Quoten Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer oder Germersheim berücksichtigen.

Speyer hat höchste Impfquote im Land

Dass Speyer eine so hohe Impfquote hat liegt nach Angaben der Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (SPD) auch an den Sonderimpfungen. Diese seien in Speyer genau zum richtigen Zeitpunkt angeboten worden, als die Impfbereitschaft bei vielen Bürgern noch höher war. Allein bei den beiden Drive-Through-Aktionen im Mai und Juni konnten über 4.500 Menschen zusätzlich geimpft werden.

Vor allem bei den älteren Menschen verzeichne die Stadt eine hohe Impfquote. Dies führt die Oberbürgermeisterin auch darauf zurück, dass bereits im Dezember viele mobile Impfteams des Landes in den Altenheimen geimpft haben.

Geringere Impfquote bei jüngeren Menschen

Bei den Jüngeren zwischen 20 und 30 Jahren sei hingegen auch in Speyer "noch viel Luft nach oben", so Seiler. Um auch diese Quote zu erhöhen, würde sich die Stadt neue Konzepte überlegen. So solle das Angebot, dass sich auch Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren unkompliziert impfen lassen können, erweitert werden.

Zusätzlich werde die Stadt am kommenden Freitag (6.8.) und Samstag (7.8.) auch an den beiden Wochenmärkten Impfmöglichkeiten anbieten - jeweils 100 Dosen von Johnson & Johnson.

Niedrige Impfquoten in Frankenthal, Ludwigshafen und Germersheim

In Frankenthal, Ludwigshafen und dem Kreis Germersheim liegt die Impfquote zwischen 52 und 53 Prozent und ist damit noch recht niedrig. Wie eine Sprecherin der Stadt Frankenthal mitteilte, sei es nur schwer zu ermitteln, warum die Impfquote erst bei der Hälfte der Einwohner liege.

Einen Grund vermutet die Sprecherin in den fehlenden Sonderimpfaktionen. Die Stadt Frankenthal hatte am vergangenen Wochenende das erste Mal eine solche Aktion angeboten. Nach Angaben der Sprecherin ist es den Impfzentren erst seit Ende Juni/Anfang Juli möglich, auch solche Sonderimpfaktionen anzubieten. Anders als in Speyer hätten sich in Frankenthal keine privaten Ärzte gefunden, die solche Impfaktionen durchgeführt haben.

In den nächsten Wochen plane die Stadt zwei weitere Sonderimpfaktionen. Die Aktion am vergangenen Wochenende sei von den Bürgern sehr gut angenommen worden. Noch vor Ende waren alle Impfdosen verimpft.

Verzerren Betriebsimpfungen die Statistik?

Ein weiterer Grund könnten die Betriebsimpfungen sein. Da diese nicht alle in der Statistik aufgeführt werden, könnte es in Frankenthal hier zu Verzerrungen kommen. Die Stadt sei sehr industriell geprägt, viele Bürger würden bei der BASF in Ludwigshafen oder bei der KSB arbeiten und könnten sich dort geimpft haben.

Hinzu komme, dass in Frankenthal rund 19 Prozent der Einwohner Migrationshintergrund hätten: Viele seien noch nicht geimpft. Deswegen habe die Stadt eine Impfkampagne gestartet.

Auch der Kreis Germersheim verweist in Bezug auf die niedrige Impfquote auf das Fehlen derer, die in den Betrieben geimpft wurden. Zudem habe das Impfzentrum in Wörth nicht immer seine vollen Kapazitäten ausschöpfen können, da nicht ausreichend Impfstoff vorhanden gewesen sei.

Wie die Sprecherin weiter ausführt, ist dies auch ein Grund dafür gewesen, dass das Impfzentrum erst Anfang Juli mit seinen Sonderimpfaktionen habe beginnen können. Seitdem seien bereits sechs solcher Aktionen durchgeführt worden. Die Rückmeldungen dabei seien sehr positiv gewesen. Rund 6.200 Personen konnten dadurch zusätzlich geimpft werden.

Impfzentren bald ohne Terminanmeldung möglich

Wie ein Sprecher des Rhein-Pfalz-Kreises mitteilte, können sich ab dem ersten August alle Bürger landesweit in den Impfzentren ohne Termin impfen lassen. Das Angebot sei dabei auch nicht an den Wohnort gebunden. Im Rhein-Pfalz-Kreis gelte dies bereits seit Anfang der Woche.

Nach Angaben des Sprechers werden zudem in Kürze landesweit Impfbusse zentrale Stellen in den Städten und Gemeinden anfahren, an denen sich die Bürger impfen lassen können. Demnach würden die Impfbusse beispielsweise bei Supermärkten stehen.

Die Stadt Ludwigshafen bietet in ihrem Impfzentrum in der Walzmühle noch bis einschließlich 13. August die Möglichkeit, einfach für eine Impfung vorbeizukommen. Dieses offene Impfangebot, habe laut Stadt bisher rund 700 Menschen zusätzlich angelockt. Außerdem versuche man auf mehreren medialen wegen Werbung für die Impfung zu machen.

Die Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) dazu: "Ich nutze meine Kontakte und mein Netzwerk und wende mich fortlaufend an Vertreter*innen aus Handel, Gewerbe, Politik, städtische Einrichtungen und an gesellschaftlichen Gruppen, ihre Kontakte zu nutzen, um möglichst viele Menschen auf die Impfaktionen aufmerksam zu machen."