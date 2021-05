per Mail teilen

In Speyer ist ab Mittwoch wieder Einkaufen im Einzelhandel mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Das hatte die Stadt Anfang der Woche angekündigt, nachdem die Inzidenz zuletzt an fünf Werktagen in Folge unter 150 lag. Die Kunden brauchen allerdings einen negativen Corona-Schnelltest. Falls genug Platz im Geschäft ist, werden sie auch spontan hereingelassen. Die Regel schreibt vor, dass pro 40 Quadratmeter ein Kunde zugelassen ist.

Museen müssen dagegen weiter warten. Im Historischen Museum der Pfalz in Speyer, sei man stets angespannt, sobald die Inzidenz unter 100 falle. Denn bleibe sie für fünf Tage unter 100 dürften das Museum zwei Tage später wieder öffnen. Diese Vorlaufzeit sei auch von Nöten, da beispielsweise Security-Mitarbeiter von externen Firmen angefordert werden müssten. Aktuell (Stand 19.5.) liegt die Inzidenz in Speyer bei 108,8.