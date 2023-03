per Mail teilen

Die Stadt Speyer plant eine Starkregenkarte. Sie will bei starken Regenfällen künftig wissen, wo Überflutungen im Stadtgebiet drohen. Dazu werden tausende Luftaufnahmen erstellt.

Die Stadt Speyer lässt in den kommenden Tagen per Flugzeug 25.000 Luftbilder vom Stadtgebiet machen. Damit soll die Starkregen-Gefahrenkarte erstellt werden. Bei Starkregen-Ereignissen brauche man exakte Kenntnisse über die Oberflächenstruktur des Stadtgebiets, sagte Speyers Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler. "Wenn es zu Starkregen kommt, bestimmen mitunter wenige Zentimeter, wohin das Wasser fließt." Die Experten müssten genau wissen, wohin das Wasser fließt, um in Ausnahmesituationen schnell reagieren zu können und die Bürger zu schützen.

Luftaufnahmen aus einer Cessna

Ein kleines Flugzeug, eine Cessna, wird laut Stadt vier Stunden lang über Speyer hin- und herfliegen, und zwar 47 Mal, um die 25.000 Luftbilder aufzunehmen. Gestartet werden soll innerhalb der kommenden 30 Tage, sobald es das Wetter zulässt. Mit Hilfe der Luftbilder soll eine Gefahrenkarte mit einem digitalen Oberflächen-Modell des Speyerer Stadtgebiets erstellt werden.